Ferito con un coltello alla gamba. Ventenne soccorso alla stazione

con un, nella tarda serata di sabato unè finito in ospedale. Sul posto i carabineri di Reggio intervenuti in piazzale Marconi, davantiferroviaria. Lì si trovava infatti un cittadino tunisino, con una ferita al polpaccio da arma da taglio. L’accaduto, riferisce l’Arma, è probabilmente riconducibile a una lite; al vaglio dei militari sistemi di videosorveglianza comunali, al fine di individuare l’aggressore e ricostruire quanto successo. Il giovane è stato trasportato al prontodel Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, non in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri in ordine al reato di lesioni aggravata. Notizie di questo tipo, purtroppo, interessano sempre più spesso la zona delladi Reggio. Violenza e criminalità riportate dcronaca a più riprese: basta tornare al 9 gennaio scorso, per esempio.