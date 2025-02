Internews24.com - Felipe Melo rivela: «Non volevo andare alla Juve, ma all’Inter! Mi spiace esserci stato poco…»

di Redazione: «Non, ma! Mipoco.» Le parole dell’ex centrocampistaInterviGazzetta dello Sport,, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato cosi:TRASFERIMENTO«Chesono dovutoper forza. Io, mi aveva chiesto Mourinho, ma offrivano sui 20 milioni. Io avevo la clausola, 25 milioni: lapagò quella e ci mise pure Marchionni che era un giocatore importante. Cosa potevo fare?».INTER– «Mi disolopoco, il secondo anno è arrivato quell’olandese che capiva poco di calcio e non parlava italiano, meno male che poi Pioli ha raddrizzato la baracca. L’Inter è il mio sogno da bambino, per andarci ho rinunciato a un sacco di soldi, avevo appena rinnovato al Galatasaray, e all’idolatria che quel popolo nutriva per me.