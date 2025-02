361magazine.com - Fedez, un’ex “amica” parla di un presunto tradimento. Poi ritratta (Video)

Leggi su 361magazine.com

continua a essere protagonista della cronaca rosa in queste settimane.” avrebbe spifferato di unper poireDurante il podcast “Tavolo parcheggio” di Gianmarco Zagato e Nicole Pallado è intervenuta un’ospite, ex “” del rapper, per raccontare quello che sarebbe accaduto tra lei e, ex marito di Chiara Ferragni. Tuttavia, dopo aver pronunciato un paio di frasi ha deciso di non raccontare più nulla.Le parole della ragazza«Per fare chiarezza (o forse aggiungere ancora più caos) una persona vicina sia a Chiara che a, ha scelto di partecipare alla puntata per portare informazioni esclusive e rivelare dettagli inediti sulla vicenda», scrivono i due podcaster nella didascalia delpubblicato su Youtube, come riporta Leggo. Leggi anche–> Grande Fratello, Javier è cotto di lei.