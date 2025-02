Donnapop.it - «Fedez e Corona hanno un accordo. Il motivo? A Milano lo sanno tutti»: ecco chi l’ha detto

Leggi su Donnapop.it

Da giorni non si fa che parlare di un ipoteticotrae Fabrizio, ma cosa c’è di vero in queste indiscrezioni? Ora spuntano nuovi dettagli.Come sappiamo, di recente l’ex Re dei Paparazzi ha scoperchiato un vero e proprio Vaso di Pandora, menzionando il lato oscuro del matrimonio tra Chiara Ferragni e il rapper di Rozzano. A, inizialmente, è sembrato che l’influencer di Cremona abbia solamente subito tutto questo, anche se ora sembra non essere proprio così.A dare le prime indiscrezioni sul presuntotrae Fabrizioci ha pensato Gabriele Parpiglia, che nelle ultime ore ha continuato a sostenere la sua tesi. Secondo il giornalista, il video di Falsissimo in cui vengono spiattellati gli oscuri segreti dei Ferragnez, non sarebbe stato affatto una sorpresa per Chiara.