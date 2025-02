Fedez e Achille Lauro affiancati sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni Pace fatta? Macché aggiunti al posto di Emis Killa

Leggi su Open.online

Sononelladell’edizione di Tvin uscita domani dedicata agli artisti in gara al Festival di Sanremo. Il numero del settimanale è uno dei più attesi dell’anno e arriva pochi giorni dopo i retroscena resi noti da Fabrizio Coronarelazione trae Chiara Ferragni. Tra i due ex coniugi, secondo l’ex paparazzo, si sarebbero inseriti due amanti: Angelica Montini per il rapper e proprioper l’imprenditrice. Ironico, dunque, vedere iuno di fianco all’altro. Una scena difficile da immaginare dal vivo che potrebbe effettivamente non essersi presentata.aggiunto aldiCome fa notare il giornalista di Chi Gabriele Parpiglia, la foto è verosimilmente scattata dal vivo, ma alcuni degli artisti sarebbero statiin post produzione.