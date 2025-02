Ilgiorno.it - Federico Vanelli sarà Cavaliere: tributo all’ex nuotatore che salvò un 12enne nell’Adda

Lodi, 3 febbraio 2025 – Il bambino e il campione. Due storie parallele che si incontrano, fortunatamente, in un giorno afoso di luglio lungo il corso del fiume Adda., 34 anni tra poche settimane,lodigiano, medaglia di bronzo ai mondiali di Budapest nel 2017 e oro e argento agli europei del 2016, l’anno scorso in piena estate è con gli amici in località Due Acque, tra Lodi e Boffalora, e si sta godendo la giornata di sole quando delle grida di aiuto provenienti dal centro del fiume attirano la sua attenzione., exdi mondiale, sabato si è tuffato nelll’Adda e ha salvato unche rischiava di annegare Quegli attimi di apprensione e di paura prendono forma improvvisamente in un bimbo di 12 anni che sta annaspando in acqua, con la corrente a mulinelli che inesorabilmente lo tiro sotto.