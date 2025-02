Lanazione.it - Federfarma al via da domani la raccolta del farmaco

Arezzo, 3 febbraio 2025 – Da quando è nata, 25 anni fa, la Giornata didelha raccolto oltre 7 milioni 991 mila farmaci, pari a un valore di superiore a 29,7 milioni di euro a livello nazionale. “Si tratta di un’iniziativa che riconosce e conferma in pieno il ruolo anche sociale del farmacista e della farmacia privata, da sempre in prima linea nel rispondere ai bisogni dei cittadini”. Descrive così Roberto Giotti, presidente diArezzo - l’Associazione professionale che rappresenta le circa 100 farmacie private della provincia di Arezzo – l’imminente 25esima Giornata didelche si terrà dal 4 al 10 febbraio anche nella provincia di Arezzo. Lacopre tutte le categorie dei prodotti da banco vendibili senza ricetta medica: farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali e altre tipologie.