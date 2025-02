Ilrestodelcarlino.it - FdI attacca la giunta: "Inerte sulla sicurezza"

"Fratelli d’Italia guarda con preoccupazione al problema dellain città, specie dopo gli ultimi fatti avvenuti". Così Nicolas Vacchi, capogruppo metropolitano di FdI e vicepresidente del Consiglio comunale. "Sono questi eventi che non dovrebbero lasciare indifferenti tutti noi pubblici amministratori. Quanto avviene in prossimità di alcune periferie in prossimità del centro e non solo in centro, è stato da lungo tempo oggetto della nostra attenzione – spiega Vacchi –. Pur dovendo sempre ringraziare le forze dell’ordine per il loro operato, l’amministrazione comunale deve prendere atto che la propria azione è drammaticamente assente o quantomeno insufficiente sotto il profilo della gestione della". Il meloniano punta il dito contro laPanieri: "Non è con iniziative mediatiche o a ’spot’ che si risolvono i problemi.