Vanityfair.it - Fatti, non vestiti: Kate Middleton invita a prestare attenzione al suo lavoro e non al suo guardaroba

Kensington Palace d'ora in avanti non diffonderà più i dettagli degli outfit indossati dalla principessa del Galles perché le cause che patrocina non devono essere oscurate dalle sue scelte di stile. Lo stesso appello però nel 2022 era rimasto inascoltato. Sarà la volta buona?