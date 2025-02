Universalmovies.it - Fantastic Four: First Steps | Un assaggio dal primo trailer

Ildi Thesarà rilasciato domani 4 febbraio, ma nell’attesa i Marvel Studios hanno diffuso un piccolo.Come seguito dell’annuncio ufficiale avvenuto nella giornata di domenica (ecco il nostro articolo), il celebre studios hollywoodiano ha diffuso quest’oggi un brevissimodeldi The, uno dei film Marvel in arrivo nelle sale in questo 2025. Il brevissimo video offre uno sguardo alla missione spaziale che porterà il team di scienziati a diventare la prima famiglia di supereroi.Ricordiamo che i Marvel Studios parteciperanno al prossimo Super Bowl con ben due spot acquistati, uno dei quali certamente dedicato a Captain America: Brave New World.TheQui la Breve ClipTheNote di ProduzioneIl film suii 4 è stato annunciato dai Marvel Studios nel dicembre del 2020 in occasione dell’Investor Day della Disney, e darà il via alla Fase 6 dell’MCU.