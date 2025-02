Metropolitanmagazine.it - Fantastic Four: First Steps, il teaser annuncia il trailer in arrivo domani

Il primo film deii Quattro dei Marvel Studios si sta preparando a lanciare unmattina e, in attesa, ha dato ai fan un’anteprima con un giorno di anticipo. “La Future Foundation vi invita a muovere i primi passi in unaa nuova era“, si legge in un post dell’account ufficiale Marvel su X. “Ilarriverà alle 7:00 ET (ore 13 italiane)” con un link all’account YouTube della Marvel. Il film vede protagonisti Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards/Mister, Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm/Donna invisibile, Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm/Torcia umana ed Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm/La Cosa. Sebbene non siano praticamente presenti neldi The, il breve video prepara il terreno per la loro storia di origini.