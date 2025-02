Ilfattoquotidiano.it - “Fammi vedere il seno, alzati la maglietta! Mi disse un regista durante un provino. Ero imbarazzata”: Manuela Arcuri vittima di molestie agli inizi della carriera

è stata ospite ieri a “Verissimo” e ha raccontato alcuni momenti delicati deglisua, quando tentava di sbarcare il lunario lanciandosi in numerosi provini per essere scritturata edare così un percorso nel mondo del cinema. “Una volta, un(o sedicente tale) miil: – ha detto laa Silvia Toffanin . ‘illa’. Avevo un imbarazzo. Lì ho detto: ‘Ecco, non fa per me. Non mi sento nel posto giusto né a mio agio’. Tornavo sconfitta e delusa da queste situazioni. Altri registi che un po’ ci provavano, mi chiedevano l’appuntamento; questo mi è successo. Lì c’erano questi marpioni, come in ogni campo e in ogni settore. Purtroppo noi donne siamo bersate ma dobbiamo essere forti e avere il coraggio di rispondere“.