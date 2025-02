Anteprima24.it - Falsi Picasso verso Dubai, udienza rinviata ad aprile

Tempo di lettura: 2 minutiE’ iniziata e subitoad, al tribunale di Roma, l’preliminare del procedimento aperto nei confronti del collezionista di Nocera Inferiore Marcello Santelia, 77 anni, accusato di detenzione di opere contraffatte e ricettazione di opere d’arte in relazione a 51 quadri diche per la Procura sarebbero dei. L’preliminare era iniziata nello scorso mese di, ed oggi i periti nominati dal gup di Roma Francesco Patrone dovevano rendere note le loro decisioni sull’autenticità delle opere diche i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale sequestrarono al collezionista nel gennaio 2018 a Salerno; l’è stata peròcausa impedimento dell’imputato. Il giudice per l’preliminare aveva nominato nel luglio scorso un collegio composto da quattro periti, un’esperta storica e tre grafologi, mentre da parte sua, Santelia, assistito dagli avvocati Salvatore Nocera e Giuseppe Spagnolo, e la cui collezione è curata dal maestro ceramista Lucio Ronca, ha nominato due propri consulenti, ovvero Stefano Liberati (presidente Unione Europea Esperti opere d’arte) e il grafologo Alberto Bravo.