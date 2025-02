Quifinanza.it - Fallimento Fwu, risparmi a rischio per 120mila italiani

Fwu Life Insurance Lux finisce in liquidazione. Il tribunale distrettuale del Lussemburgo ha deciso per lo scioglimento della compagnia lussemburghese sottoposta alla vigilanza del Commissariat Aux Assurances. Nel crac dell’assicurazione sarebbero coinvolti circaatori, che attendono aggiornamenti dall’Ivass.Ildi FwuA rendere noto lo scioglimento e la liquidazione della compagnia lussemburghese Fwu, sottoposta alla vigilanza del Commissariat Aux Assurances, è stata l’Ivass, che ha incontrato le associazione dei consumatoriper un aggiornamento sullo stato di avanzamento della procedura di liquidazione e chiarire i prossimi passi che gli stessi dovranno intraprendere per far valere le proprie pretese.Iatori coinvolti, circa, non sono riusciti a mettersi in contatto con la compagnia lussemburghese dopo che la capogruppo tedesca Fwu ag ha bloccato i sistemi It di tutte le sue succursali, compresa quella italiana.