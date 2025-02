Secoloditalia.it - Falce, Martello e scarabocchi: antifascisti (e pessimi writer) imbrattano la sede di GN alla Garbatella

Glimilitanti, oltre a non saper vincere le elezioni, non sanno neanche disegnare i loro simboli di riferimento, come dimostra l’ultimo imbrattamento delladi Gioventù nazionale, Azione studentesca e Fratelli d’Italia nel quartiere romano dellasono apparsi in doppia copia stamattina sul muro di fiancosezione e sulla serranda, due simboli rossi in tutti i sensi e che però sono stati disegnati anche male. Non è la prima volta che i militanti della sezione finiscono oggetto di questi soprusi, già in passato i militantiavevano deturpato le mura vicine, prendendo di mira anche quelle dei palazzi vicini. Gli inquilini chiesero ai responsabili degli imbrattamenti di smetterla attraverso un foglietto lasciato sopra un muro.