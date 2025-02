Juventusnews24.com - Fagioli via dalla Juve? Di Marzio svela: «Il centrocampista ha espresso questa volontà. L’affare con la Fiorentina…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24via? Dianalizza quello che potrebbe accadere nelle prossime ore: tutte le paroleSecondo quanto riportato da Gianluca Dia Sky Sport, continuano la trattativa tra il calciomercatoe la Fiorentina per Nicolò. Ilavrebbela suache è quella di andare a Firenze e non a Marsiglia dove è arrivato Bennacer dal Milan in queste ultime ore.PAROLE – «hala suaper la Fiorentina, vuole aspettare i Viola anche se non è ancora chiuso».Leggi suntusnews24.com