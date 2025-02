Juventusnews24.com - Fagioli Marsiglia, rilancio decisivo per il centrocampista? Scavalcata la Fiorentina: la posizione della Juve e del giocatore

di RedazionentusNews24dei francesi per il? Laal momento è in seconda fila: le ultimeSecondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, ilsi sarebbe portato in prima fila per Nicolò. Laaveva offerto un prestito con diritto di riscatto, soluzione questa però non gradita al calciomercato.I transalpini, al contrario, avrebbero inserito un obbligo di riscatto legato alle presenze e alla qualificazione alla prossima edizioneChampions League. Si attende una risposta del, che nei giorni scorsi aveva dato la sua apertura ai viola.Leggi suntusnews24.com