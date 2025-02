Juventusnews24.com - Fagioli Marsiglia, l’alternativa dei francesi ha detto sì. Accordo con il giocatore: adesso decide il Milan. Intreccio di mercato

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, il piano B deiha giàsì:tocca alditra i rossoneri e la JuveArrivano nuovi aggiornamenti in questa ultima giornata utile per i trasferimenti invernali. Il, che continua ad essere forte su Nicolò, sempre in uscita dal calcioJuve, avrebbe ottenuto il sì di Ismael Bennacer del.Palla chepassa in mano ai rossoneri, che devono dare l’apertura all’offerta di prestito con opzione di acquisto fissato a 10 milioni di euro. Ma a 10 ore dalla chiusura delpuò succedere ancora di tutto. Lo spiega Fabrizio Romano.Leggi su Juventusnews24.com