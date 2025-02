Juventusnews24.com - Fagioli Marsiglia, i francesi virano su quel centrocampista: affare concluso! Tramonta la destinazione Ligue 1 per il bianconero

di Redazione JuventusNews24, isu: tutti i dettagli sul futuro dell’ipotesial: il club francese ha infatti chiuso l’accordo per Bennacer dal Milan, come riportato da Fabrizio Romano. Ildella Juve potrebbe lasciare in queste ultime ore Torino ma solo verso Firenze.PAROLE – «Ismael Bennacer all’Olympique. È in vigore un accordo verbale con il Milan per € 1 milione di commissione di prestito più € 12 milioni di clausola di opzione di acquisto non obbligatoria, € 3 milioni di componenti aggiuntivi. Bennacer ha spinto molto oggi per unirsi all’OM dopo i colloqui con Longoria e Benatia».Leggi su Juventusnews24.com