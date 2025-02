Juventusnews24.com - Fagioli Marsiglia, i francesi pensano anche ad un piano B? Occhi in casa Milan: nel mirino c’è quel rossonero in uscita. Cosa succede

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, ihanno trovato un’alternativa al centrocampista della Juventus? Chiesto un giocatore al: le ultimeUltime ore scoppiettanti per il calciomercato Juventus, che deve ancora sciogliere i dubbi legati al futuro di Nicolò. Il centrocampista resta indal club bianconero, con ilche era stato segnalato come uno dei club interessati.Secondo Matteo Moretto, però, iavrebbero chiesto alil prestito di Ismael Bennacer, centrocampista algerino in. Un segnale di come i transalpini potrebbero abbandonare la pista per l’ex Cremonese.Leggi su Juventusnews24.com