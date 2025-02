Juventusnews24.com - Fagioli Juventus, Pedullà rivela: «La Fiorentina vuole capire come andrà a finire, ma si è già cautelata con un’alternativa»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, lazione disul possibile futuro del centrocampista bianconero: ecco qual è la situazioneAlfredofa il punto della situazione sul calciomercatoin uscita. Il giornalista si concentra in modo particolare sul futuro del centrocampista bianconero Nicolò.LE PAROLE – «Sono le ore di. Può cambiare tutto in 10 minuti, mae Marsiglia, con i viola che si sono comunque cautelati con Bondo, sono le piste. I viola voglionofino in fondo per, ma hanno già un accordo di massima con il Monza».Leggi sunews24.com