Juventusnews24.com - Fagioli Juve, una concorrente si defila dalla corsa per il centrocampista: quel dettaglio blocca la sua cessione?

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, unasi: tutti gli ultimi aggiornamenti sul futuro delbianconeroSecondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, il Marsiglia si starebbendoperdellache potrebbe abbandonare il club. In particolare, l’offerta di un prestito oneroso non starebbe convincendo i bianconeri che starebbero trattando con la Fiorentina per ladel.PAROLE – «Il Marsiglia ha offerto un prestito costoso con opzione di acquisto e questa formula non è gradita allantus per dare il via libera alla vendita di Nicolò».Leggi suntusnews24.com