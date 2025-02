Juventusnews24.com - Fagioli Fiorentina, tutto fatto per il passaggio dalla Juve! Svelate formula e cifre dell’affare: le ultimissime

affare in chiusura con la: tutti i dettagli sulla trattativa con i bianconeri e ledell'operazioneIl calciomercatosta per concludere la cessione di Nicolòalla. Dopo la call degli ultimi minuti è stata accettata l'offerta dei Viola di 16 milioni più 3 di bonus: il centrocampista lascerà quindi i bianconeri in prestito con obbligo di riscatto.Si conclude così la sessione invernale: dopo l'arrivo di Alberto Costa, Kolo Muani, Renato Veiga e Kelly e l'uscita di Arthur ecco quella di Nicolòche saluta Torino.