Juventusnews24.com - Fagioli Fiorentina, svelata la richiesta della Juve: la possibile cifra per la chiusura dell’affare. Ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ecco laper lalantus. Lesul centrocampistaÈ una corsa contro il tempo anche peralla. Come riportato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, lantus alla società viola è di 15 milioni di euro più 4-5 di bonus, con riscatto garantito più eventuale percentuale. Ci sono stati dialoghi, ce ne saranno altri per provare ad avvicinarsi. In questi minuti è cosi, riferisce l’esperto di mercato di Sportitalia. La trattativa prosegue.Leggi suntusnews24.com