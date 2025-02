Juventusnews24.com - Fagioli Fiorentina, ecco quanto guadagnerà la Juve dal trasferimento del centrocampista: la cifra e i dettagli sui bonus

di RedazionentusNews24la: le cifre e tutti isull'acquisto delTutto fatto per il passaggio di Nicolòalla. Il calciomercatoha concluso, in questi ultimi minuti della sessione invernale, la cessione delbianconero in prestito oneroso per 2,5 milioni di euro con obbligo di riscatto fisato 13,5 milioni di euro più 3 di.Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'obbligo è condizionato alla qualificazione dei viola a una competizione europea nella prossima stagione. Inoltre, l'accordo prevede una percentuale del 10% sulla futura rivendita del.