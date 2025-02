Juventusnews24.com - Fagioli Fiorentina, dialoghi in corso con la Juventus: si cerca l’accordo definitivo per il centrocampista. Cosa filtra sull’affare

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24in: sial fotofinish. Gli aggiornamenti sulbianconeroCorsa contro il tempo anche per il futuro di Nicolò. Come riportato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, ci sono ancoraintraperre la quadra definitiva. La società viola spinge per avere ilclasse 2001 in uscita dai bianconeri. Sitra i due club, mentre il giocatore ha già l’intesa con la. L’affare potrebbe andare in porto sul fotofinish.Leggi sunews24.com