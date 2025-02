Ilrestodelcarlino.it - Faentina, il treno dei desideri. Ultimatum di sindaci e pendolari: “Più corse e carrozze nuove”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

???Borgo San Lorenzo (Firenze), 3 febbraio 2025 – “Questa volta vogliamo fare sul serio”. Lo hanno scritto nero su bianco sul loro ’manifesto’ i comuni di Brisighella e Faenza, assieme a quelli del Mugello e dell’alto Mugello. E lo hanno dimostrato ieri mattina con una manifestazione affollata che ha gremito la piazza davanti alla stazione di Borgo San Lorenzo, nel Fiorentino. Due territori a cavallo dell’Appennino, il Mugello da una parte e la Romagna dall’altra, uniti dal, dalla storica ’linea’ che fa la spola tra gallerie e pendii, fermandosi in buona parte dei paesi lungo il percorso. E che da poco meno di due anni, da maggio del 2023, è minacciata dalle frane formatesi in seguito al maltempo e all’alluvione che hanno colpito la Romagna. È stata chiusa per sette mesi, poi riaperta ma solo se non piove, per il timore che la montagna torni a muoversi: un valzer che spesso finisce per lasciare a piedi i