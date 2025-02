Fabrizio Corona il figlio Thiago in ospedale | È stato brutto vederlo star male

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo il successo ottenuto con il suo canale YouTube e il progetto “Falsissimo”, oltre al discusso annuncio di un possibile ingresso in politica,sta vivendo un periodo di grandi soddisfazioni. Tuttavia, nelle ultime ore, una preoccupazione familiare ha scosso la sua serenità. Il piccolo, nato appena un mese e mezzo fa, ha avuto problemi di salute che hanno reso necessario il ricovero in.“Questo scricciolo ha avuto la sua prima bronchiolite, non c’è stata cosa peggiore di averlo visto. Ma è un torello di 6 chili e sta reagendo bene. Sei il mio cuore baby Thiaghino speriamo di tornare presto a casa”, ha scritto la compagna Sara Barbieri in una storia su Instagram, subito ricondivisa anche da.“Matrimonio finto, lui ha sempre avuto un’altra”.