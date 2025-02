Ilrestodelcarlino.it - Fabriano Cerreto e Osimana si prendono un punto ciascuno

cereto 2: Santarelli, Falcioni (23’ st Colonnini), Mosquera (11’ st Triana), Bambozzi (31’ st Calvigioni), Patrizi, Marchesini, Micucci, Fermani, Mafei (40’ st Borgese), Buonaventura (23’ st Pigini), Alessandroni. Panchina: Cingolani, Sasso, Mercanti, Gigli. All. Labriola.: Stroppa, Stortini (34’ st Crescentini), Grassi, Trillini, Marino, Mistura, Nacciarriti (23’ st Fondi), Proietti (46’ st Marinelli), Palmieri, Conti (21’ pt De Sanctis), Gori (23’ st Musso). Panchina: Fraboni, Giudarelli, Carnevali, Poeta. All. Mariotti. ARBITRO: Latuga di Pesaro RETI: 3’ pt Mafei, 14’ pt Alessandroni, 28’ pt Palmieri, 50’ st Musso NOTE: ammoniti Nacciarriti, Fermani, Santarelli, Proietti. Nel silenzio del Diana fa rumore quell’intervento a vuoto di Micucci in pieno recupero, in piena area di rigore giallorossa, che regala a Musso la palla per il 2-2.