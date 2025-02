Ilfattoquotidiano.it - Fabio Caressa, gaffe con Marcus Thuram. L’attaccante dell’Inter se la ride: “Sono più bello io”

La famigliaha messo le proprie radici in Serie A dal 1996, quando Lillian approdò al Parma. Anni dopo di lui è arrivato il figlioe ora anche il più piccolo, Kephren. Avendo a che fare con questa stirpe di calciatori, può capitare di sbagliare il nome, proprio come accaduto al telecronista di Sky Sportnello studio post partita del derby tra Milan e Inter.Il giornalista, quandonerazzurrosi è presentato ai microfoni per rispondere alle domande ha detto: “Andiamo a Milano, c’è Lilian“.si è poi corretto immediatamente affrettandosi a dire “”. L’inviato di Sky, Matteo Barzaghi, ha aggiunto “Lilian lo salutiamo” eha replicato: “piùio“, sorndo. Barzaghi ha poi precisato: “Sei più? Però anche Lilian era forte”.