Reggiotoday.it - Fabio Capello incontra gli studenti all'università Mediterranea

Leggi su Reggiotoday.it

"Per noi è un’altra occasione importante per la città, per i nostri ragazzi, i nostriuniversitari, per un incontro che ci consente di approfondire le tematiche, in questo sportive, legate alla leadership, alla gestione di un gruppo, all’importanza di arrivare a un risultato attraverso.