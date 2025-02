Ilnapolista.it - Fabbri si è perso due rigori. I cambi hanno fatto la differenza, fuori Neres dentro Mazzocchi

Dal cilindro esce un pollo. Angelino gradisce. Più che una beffa è una resistenza al vertice. Conte come Leonida.I tifosi romanisti cavalcano l’onda social di Roccaraso, e pure visto gli ultimi anni, dovrebbero tenere lezioni sul gelo artico che li separa dai piani alti.Pronti via, e a Roma spariscono le metropolitane. Ranieri le dispone tutte nella sua metà campo.a un rigore per una simulazione. Sembra una partita anni ’80.McTominay stropiccia un gol. Non sfondiamo. Loro, quando prendono palla, la giocano all’indietro.Serve un’invenzione. Ci pensa Juan Avengers Jesus. Lancio per Leonardo, Mancini a vento, pallonetto ed improvviso silenzio del vomitevole razzismo romanista.Zero ad unoMeret ci mette la mano.si perde un secondo rigore su McTom dopo un’azione spaziale.