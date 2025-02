Fa nascere il sesto figlio in bagno ma prima ne mette a letto due e tre davanti alla Tv | l’impresa di Laura e il parto in attesa di marito e ambulanza

Leggi su Open.online

Quando ormai aveva capito che suoaveva intenzione diMicelli ha anche tentato di chiamare un’. L’emergenza però ormai era in corso e non le è restato altro che sbrigarsela da sola. Già mamma di altri cinque bambini, l’ultimo di appena un anno, la donna di 38 anni ha mantenuto un’invidiabile lucidità e freddezza ed è riuscita a dareluce il suoneldi casa, nel Comune di Strassoldo in provincia di Udine.Era la sera di sabato 1 febbraio e ildi Micelli, Paolo Ruiu, 42 anni, non era ancora tornato dal lavoro. In salotto c’era il resto della famiglia che guardava la Tv, mentre la signorastava cambiando il più piccolo dei suoi figli. A quel punto ha capito che l’arrivo del, Gabriele, era ormai una questione di pochissimo tempo.