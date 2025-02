Ex Ilva Urso | conclusione sarà positiva ma senza presenza Stato

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 feb. (askanews) – Lonon resterà nell’azionariato dell’ex. Così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo, a margine della presentazione di un francobollo per i 25 anni di Invitalia. “Ho l’impressione che in questi anni la predellonon abbia contribuito – ha detto – di per sé la predellonon sempre è una soluzione al problema. Avendo una visione pragmatica e non ideologica la predelloesaminata, ma non mi sembra che il bilancio di questi anni in cui Invitalia aveva una parte importante e significativa in Acciaieria d’Italia possa essere giudicata. Siamo stati costretti a intervenire perché si era di fronte all’insolvenza. Non riproporrei una scena che per responsabilità di altri non è proprio edificante”.