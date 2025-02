Biccy.it - Ex amica di Fedez dice la sua, poi ritratta: “Non dò l’autorizzazione”

Leggi su Biccy.it

Il mondo del gossip negli ultimi giorni è stato monopolizzato dal triangolo, Angelica Montini, Chiara Ferragni e ognuno ha voluto dire la sua. A intromettersi nella faccenda sono stati anche Gianmarco Zagato e Nicole Pallado che conducono uno dei podcast più ascoltati in Italia, Tavolo Parcheggio. Nel corso dell’ultima puntata, infatti, hanno intervistato un’exdel rapper ma poi qualcosa è andato storto.A introdurla è stata Nicole Pallado che ha esordito riportando un gossip di un presunto tradimento dicon un’ospite di Muschio Selvaggio. “Vi dico che quattro anni fa una persona a me vicina che conosco di Milano mi ha confessato che dopo un episodio di Muschio Selvaggio c’è stato qualcosa tra lei e Federico. Io a questa storia ho sempre creduto a metà, nel senso che finché non ho Federico che mise è successo.