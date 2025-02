Zon.it - Evade dai domiciliari per fare la spesa: 35enne di Scafati finisce in carcere

Un uomo di 35 anni, originario die già sottoposto a misura cautelare per reati di camorra, è stato trasferito indopo essere evaso dai. La violazione, avvenuta lo scorso 24 gennaio, ha portato il Tribunale di Salerno a inasprire la misura cautelare.I fattiIlsi trovava aia Mesola dal febbraio 2024. È stato sorpreso da un carabiniere libero dal servizio all’interno di un supermercato a Rosolina, in provincia di Rovigo, a circa 25 km dalla sua abitazione.Alla vista del carabiniere, l’uomo ha tentato di fuggire per evitare il controllo, ma una pattuglia dei carabinieri lo ha intercettato e bloccato mentre cercava di rientrare in casa.Il provvedimentoNonostante inizialmente l’Autorità Giudiziaria di Ferrara avesse confermato i, la segnalazione dell’evasione ha spinto il Tribunale di Salerno a disporre il trasferimento immediato delina Ferrara, dove resterà a disposizione della magistratura.