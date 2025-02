Formiche.net - Essere proattivi per difendere le infrastrutture. La ricetta di Guerini

L’Internet delle Cose (IoT) e le sue applicazioni avanzate costituiscono un asse cruciale di innovazione e sicurezza per lecritiche del Paese. È quindi con grande interesse che accolgo la pubblicazione di questo volume di Alessandro Alongi, Fabio Pompei e Gabriele Scorzini, che affronta in maniera approfondita e accessibile l’importanza di una rete di sistemi interconnessi, in grado di monitorare e ottimizzare il funzionamento di edifici, ponti, strade, e altre strutture essenziali per il bene la sicurezza collettiva.Dapprima come ministro della Difesa e oggi come presidente del Copasir ho avuto l’opportunità di osservare da vicino quanto l’integrazione delle tecnologie avanzate con ledi pubblica utilità possa potenziare il controllo e la resilienza del sistema Paese.