Esposto contro il procuratore Lo Voi, aperto fascicolo senza indagati

La Procura di Perugia avrebbeunipotesi di reato o, ovvero a modello 45, dopo avere ricevuto l'dell'avvocato Luigi Mele nei confronti deldi Roma Francesco Lo Voi e dell'avvocato Luigi Li Gotti nell'ambito della vicenda Almasri. L'era stato inviato alla Procura di Perugia, in quanto competente di tutti i procedimenti che riguardano i magistrati romani. L'apertura di una modello 45 sarebbe stata decisa in base alla direttiva emanata dalRaffaele Cantone dopo la riforma Cartabia. In merito all'evoluzione del procedimento viene mantenuto il massimo riserbo.