Tpi.it - Espone striscione “Palestina libera”: i carabinieri vanno a casa sua per farlo rimuovere. “Vi racconto come è andata”

Per aver esposto fuori dalla sua finestra una bandiera palestinese e unocon scritto “” ha ricevuto la visita deiintenzionati ae sequestrare il tutto. E’ successo lo scorso 8 dicembre a Salò, noto comune della provincia di Brescia. Protagonista della vicenda Giulio Tonincelli, quarantanne che lavorafotografo e regista indipendente per numerose Ong attive in Medio Oriente, India, America Latina e Africa. In quel momento –ci ha raccontato – lui non era in. “Mentre ero in Uganda per lavoro, domenica 8 dicembre 2024 – all’ora di pranzo – i miei genitori si trovavano nel mio appartamento e hanno ricevuto la visita di trein divisa. Due donne e un uomo che hanno chiesto di entrare in. Mia madre, ovviamente, ha aperto la porta e loro – con atteggiamento arrogante – si sono subito diretti verso la finestra dicendo “siamo qui per requisire lo”.