Esplosione in un grattacielo a Mosca ucciso Armen Sarkisian ricercato da Kiev Chi era il capo del battaglione Arbat

Leggi su Open.online

Una bomba esplosa in unhae fondatore delparamilitare, attivo nella guerra in Ucraina e schierato a fianco della Russia nel Kursk, nonostantesia ucraino. La detonazione dell’ordigno ha avuto luogo in un lussuoso complesso di appartamenti della capitale russa. L’si è verificata nel momento in cui un uomo accompagnato da alcune guardie del corpo è entrato nella hall del palazzo Scarlet Sails, sulle sponde della Moscova, il fiume che attraversa. Chi eraera da tempo nella lista dei nemici dello Stato ucraino. Attualmente, non ci sono state rivendicazioni, ma cresce il sospetto che il leader paramilitare fosse l’obiettivo dell’attacco.In aggiornamentoL'articoloin unda