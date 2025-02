Thesocialpost.it - Esplosione a Mosca: morto Armen Sarkisian, fondatore del gruppo militare Arbat

Leggi su Thesocialpost.it

Un’in un centro residenziale nel Nord-Ovest della capitale russaha causato la morte didel. La notizia è stata riferita dall’agenzia Interfax, citando fonti delle forze dell’ordine. Tuttavia, alcune agenzie riportano chenon sarebbe, ma gravemente ferito.Leggi anche:risponde alle “minacce” di Trump: “Niente di nuovo, disposti al dialogo”Nato in Ucraina, dove è ricercato per attività filo-russe,ha fondato il battaglione, inizialmente composto da mercenarii. Ilè attivo nella guerra in Ucraina a fianco delle forze russe ed è impegnato nei combattimenti nella regione russa di Kursk.Le autorità hanno aperto un’indagine per omicidio, escludendo al momento l’ipotesi di un atto terroristico.