Lanazione.it - Esplode la conduttura, mezza città senz’acqua

La Spezia, 3 febbraio 2025 – Una delle principali arterie del traffico cittadino chiusa per tutta la mattinata, ma soprattutto migliaia di famiglie, attività commerciali e interi quartieri senza acqua. Un’ordinaria domenica di disagi, quella passata ieri da moltissimi spezzini. Per la seconda volta nell’arco di poco più di un anno, scoppiano le tubature che scorrono sotto il controviale di viale Amendola, creando difficoltà enormi a gran parte della. L’episodio è avvenuto all’alba, attorno alle 5.30, quando all’altezza dell’ex palazzina delle associazioni d’arma, l’acqua ha cominciato a sgorgare rigogliosa dall’asfalto. In poco tempo la strada è stata allagata, tanto che il comando di polizia municipale, anche a fronte di possibili cedimenti dell’asfalto dovuti all’azione dell’acqua, ne ha immediatamente disposto la chiusura, deviando tutto il traffico sulle strade secondarie.