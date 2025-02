Ilfattoquotidiano.it - “Ero in campeggio con amici e mi sono bruciato il pollice per prendere una pentola. Sono finito in coma farmacologico e mi hanno amputato le gambe”: la storia di Max Armstrong

Una giornata dicome tante che per Maxè diventata un incubo. Siamo a Kiowa in Colorado e il 4oenne stava cucinando quando si èilcercando diunache si trovava sul fuoco. I fatti risalgono al dicembre 2024. Sul momento,non ha pensato potesse essere qualcosa di grave ma nei giorni successivi la sua gamba sinistra ha iniziato a gonfiarsi, le unghie dei piedidiventate viola e il dolore è aumentato.Sei giorni dopo è stato necessario portarlo d’urgenza all’AdventHealth, a Parker, dove pochi minuti dopo l’arrivo ha perso conoscenza. Quasi immediata la diagnosi: infezione da streptococco di tipo A diffusa attraverso la bruciatura e degenerata in sepsi in tempi rapidissimi. Si tratta di una condizione letale se non trattata tempestivamente.