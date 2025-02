Secoloditalia.it - Erba Brusca – Milano

Alzaia Naviglio Pavese, 286 – 20142Tel. 02/87380711Sito Internet: www..itTipologia: tradizionalePrezzi: menù degustazione 39/54€; piatti à la carte 10/29€Chiusura: Lunedì e MartedìOFFERTAPiccolo passo in avanti per questo locale che è situato in una zona diche non sembra: il parco e il naviglio, infatti, danno una dimensione quasi campestre, dove il quieto vivere regna sovrano. I proprietari hanno colto tutti i vantaggi possibili da tale ubicazione, primo su tutti l’orto brusco, un’oasi di circa 4.000mq situato a 50 metri dal ristorante da cui vengono ricavate gran parte delle verdure presenti nel menù che prevede quattro format degustazione, oltre a una piccola sezione à la carte. Dopo un piacevole benvenuto da parte della cucina a base di focaccia fatta in casa con hummus di ceci, mix di spezie in polvere e pomodori secchi, abbiamo assaggiato il nostro antipasto, ovvero un gustoso aguachile di trota con anguria e relish di kimchi al cavolo verde che al palato ha regalato una piacevole esplosione di contrasti, dalla sapidità della salsa dell’aguachile alla dolcezza dell’anguria, passando per l’acidità del kimchi, quest’ultima forse troppo invadente.