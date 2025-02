Bolognatoday.it - Enzo Decaro in "L'Avaro Immaginario"

Leggi su Bolognatoday.it

Dal 7 al 9 febbraio 2025e la Compagnia Luigi De Filippo in scena al Teatro Dehon con lo spettacolo "L'".Sette quadri, un prologo e un epilogo. È un viaggio nel teatro, quello di Molière in primo luogo, ma non soltanto. È anche un viaggio nel tempo quello del.