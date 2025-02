Agi.it - Entro il weekend in arrivo aria fredda e maltempo

AGI - La prima settimana di febbraio si apre con una blanda circolazione depression, conin quota, sul Mediterraneo centrale che porterà nelle prossime ore condizioni meteo instabili in Italia con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto al Sud. Nel corso dei prossimi giorni un campo di alta pressione tenderà ad espandersi tra Atlantico ed Europa c-occidentale interessando anche il Mediterraneo. Condizioni meteo più asciutte in Italia ma con il ritorno di qualche nebbia e nube bassa. Le temperature saranno ancora di qualche grado al di sopra delle medie ma il CMeteo Italiano ipotizza un cambioil secondodi febbraio:dovrebbe muoversi sull'Europa centrale per poi tuffarsi sul Mediterraneo occidentale. Possibile un peggioramento meteo accompagnato anche da un generale calo delle temperature.