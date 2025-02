Quotidiano.net - Enrico Costa sollecita Commissione d'inchiesta sulla magistratura

Leggi su Quotidiano.net

"Se non ora quando?". E' così che il deputato FI,, ribadisce sui social l'urgenza di accelerare l'esame della sua proposta di legge che punta ad istituire unad'monocamerale. La, in particolare, dovrà vigilare sull'assegnazione degli incarichi, sulle valutazioni di professionalità, sul fuori ruolo, sull'attività extragiudiziaria eresponsabilità disciplinare. E si dovrà occupare anche degli errori giudiziari, in particolare "quelli che incidonolibertà personale e degli effetti dei processi mediatici che rendono irreversibili le conseguenze di tali errori".