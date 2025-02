Quotidiano.net - Eni e il primo impianto in Italia per lo stoccaggio della CO2

CEMENTO, VETRO, acciaio ma anche ceramica: sono materiali protagonistinostra vita quotidiana ma la cui produzione è allo stesso tempo tra i principali freni alla corsa verso gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissate dall’Unione Europea per il 2030 e 2050. Le industrie che li producono vengono definite “hard-to-abate“ (letteralmente “difficili da abbattare”), perchè particolarmente difficili da decarbonizzare con le attuali tecnologie a disposizione o che si basano su processi che, per loro natura, generano anidride carbonica come sottoprodotto. Per dare un’idealoro portata, sono responsabili di oltre il 60% delle emissioni industriali di gas serra e di circa il 13% delle emissioni totali a livello nazionale. Nonostante l’impatto che hanno sull’ambiente (un impatto che ormai non può più essere ignorato) tuttavia questi settori restano cruciali per l’economia globale.