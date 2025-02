Lortica.it - Energia rinnovabile e tutela del territorio: confronto tra Regione e Comuni ad Arezzo

Lunedì 3 febbraio 2025, presso la Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia di, si è tenuto un incontro dedicato alla proposta di legge regionale 291, che definisce le superfici e le aree idonee e non idonee all’installazione di impianti per la produzione dida fonti rinnovabili.L’iniziativa, promossa dal Presidente della Provincia diAlessandro Polcri, ha visto la partecipazione dell’Assessora regionale alla Transizione ecologica e Sviluppo sostenibile Monia Monni, insieme ai tecnici della Direzione regionale competente, al direttore di Upi Toscana Ruben Cheli e ai Sindaci in rappresentanza deidelprovinciale e delle Unioni dei.Questo tavolo disi inserisce nel percorso avviato dallaToscana per coinvolgere le istituzioni locali nella definizione delle aree destinate alla produzione di, un passaggio cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di conversione energetica previsti per il 2030.