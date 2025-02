Davidemaggio.it - Endless Love: è arrivato il momento del gran finale

© US MediasetE’ilper i telespettatori di congedarsi da. Martedì 5 febbraio 2025, in prima serata su Canale 5, andrà infatti in onda ildella dizi turca con protagonisti Nihan, Kemal e Emir. Un epilogo esplosivo, nel vero senso della parola, che verrà spalmato tra oggi e domani pomeriggio alle 14.10 e poi in prime time. Ecco le anticipazioni. Lunedì 3 febbraio 2025: Asu scappa dall’ospedale psichiatricoKemal, sebbene a malincuore, decide di lasciare la sua famiglia per cercare di salvarsi. Il medico del manicomio organizza una breve fuga dall’ospedale per portare Asu a casa sua, dove possono trascorrere qualche ora in intimità. Una volta a casa, la ragazza colpisce il giovane medico con un disco da body building e fugge da Emir. Suo fratello, in condizioni disperate a causa di una ferita infetta, le comunica che ildella vendetta èe sarà Baran a realizzarla.